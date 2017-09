Nur positive Nachrichten feiert Geburtstag

Jede Website lebt von seinen Besuchern. In den letzten Jahren konnten wir uns über reichlich Besucher freuen. Mit 3.000 Seitenaufrufen fing 2015 alles an. Heute liegt der Rekord bei über 140.000 Seitenaufrufen im Monat. Die Trendkurve zeigt weiterhin steil nach oben.

Netzwerk Follower / Abonnenten Facebook 50.000 Newsletter 4.500 Instagram 1.500 Twitter 261 YouTube 305

Ebenfalls sind wir aktiv auf Pinterest, Google+ und Tumblr. Man erkennt an den Follower-Zahlen, dass wir unseren Fokus auf Facebook richten. Da wir diese Seite in unsere Freizeit gestalten, müssen wir einfach Prioritäten festlegen.

Das sind die beliebtesten guten Nachrichten aus den Jahren 2015, 2016 und 2017

In den letzten zwei Jahren haben wir über 1.000 Artikel veröffentlicht. Hier zeigen wir die beliebtesten Beiträge aus den Jahren:

Ralf Hillmann "In den Zeiten der Dauerbefeuerung mit negativen Nachrichten aus aller Welt, bieten Webseiten wie nur-positive-Nachrichten, eine Oase der Hoffnung. Hoffnung darauf, das es auch viel Gutes in der Welt gibt, worüber unbedingt berichtet werden muss..." Leser "Seit einiger Zeit häufen sich die schlechten Nachrichten und ich habe das Gefühl die Welt geht bald unter. Als die Angst fast nicht mehr auszuhalten war habe ich reflexartig "Gute Nachrichten" gegoogelt und bin hier gelandet. Ich habe nur ein Paar Beiträge gelesen und muss sagen mir geht es viel besser." Matthias Wilke "Ich habe vor ~5 Jahren angefangen, die Nachrichten, die ich konsumiere aktiv zu verändern und bin auf diesem Prozess irgendwann auf Deine Seite gestoßen. Das wirkt gar nicht so bedeutend, doch ich glaube Seiten wie diese sind unglaublich wichtig, um auf diesem Weg zu merken, dass man nicht alleine ist und das es tatsächlich unfassbar viele gute und positive Nachrichten in dieser Welt gibt." Wilma "Wie schön, das wir endlich aus dieser Depression geholt werden!" Sebastian (Fördermitglied) "Trotz Ent-Abonnieren aller Nachrichtenseiten kann man sich von der Überflutung durch Negativmeldungen kaum retten - ihr leistet einen wichtigen Beitrag zur Wiederherstellung einer vernünftigen Balance,..." Monika "Deine Seite ist ganz wunderbar. Ich finde sie einen sehr wichtigen Beitrag zum Besten für unseren ganzen Planeten und alle Menschen und Lebewesen. Durch dein Fördern nur positiver Nachrichten, lenkst du den Focus der Menschen vom Mangeldenken hin zu mehr Bewußtheit, Dankbarkeit und Fülle."

Was Daniel (Gründer) mit dieser Seite bezwecken möchte, hat er im September 2015 in diesem Video visualisiert. Auf Facebook und auf YouTube wurde das Video "Platz für Liebe" bereits über 20.000 Mal wiedergegeben. Damit gehört es nicht ganz zu den meist aufgerufenen Videos auf YouTube - aber immer hin. Wir haben uns über die positiven Resonanzen sehr gefreut.

Das Projekt "Nur positive Nachrichten" ist bislang ein reines Freizeitprojekt eines engagierten Stammteams und vielen tollen Gastautoren. Das wunderbare an dieser Seite ist, dass es viele unbelehrbare Optimisten zueinander gebracht hat. Wir alle glauben an das Gute in dieser Welt. Die Arbeit an dieser Seite führt uns täglich vor Augen, dass wir diesen Glauben zu Recht verfolgen.

Daniel (Gründer der Seite):

"An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei David und Petra bedanken. David hat auf Facebook seine eigene "Good News" Seite und schickt mit viel positiver Energie gute Nachrichten in die Welt. Schließlich habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte auf "Nur positive Nachrichten" seine eigenen Artikel zu schreiben. Seit 2016 schreibt er hier unter dem Pseudonym Good News einen Artikel nach dem anderen. Als ich mich Anfang 2017 für einige Zeit zurückgezogen hatte, hat er die Seite weiterhin mit Leben gefüllt. Auch Petra ist ein Engel den mir das Universum geschickt hat. Im August 2016 habe ich nach freiwilligen Rezensenten und unsere Kategorie "Lies dich glücklich" gesucht. Petra hatte sich wie viele andere beworben und rezensierte von da an viele tolle Bücher. Die Koordination des neuen Rezensionsteams hat mich zeitlich sehr in Beschlag genommen. Vor einiger Zeit habe ich Petra gefragt, ob sie Lust hätte diesen Bereich zu leiten. Sie hat nicht gezögert und sofort mit ihrer Arbeit begonnen. Sie ist nun verantwortlich für die Kommunikation mit Verlagen und Schriftstellern. Außerdem schreibt sie eifrig neue Buchbesprechungen und überarbeitet die Rezensionen unserer Rezensentinnen. Das entlastet mich ungemein. Beide sind für mich eine große Stütze. Dafür möchte ich danke sagen."

"Nur positive Nachrichten" lebt auch von den vielen guten Nachrichten und positiven Beiträgen seiner Gastautoren. An dieser Stelle möchten wir uns bei euch herzlich bedanken.

Wir würden uns freuen, wenn auch du Lust hättest, uns als Autor(in) zu unterstützen. Es gibt so viele tolle Geschichten und Nachrichten. Es ist ganz einfach:

Seit August 2016 schreiben etwa 10 wundervolle Damen unter der Leitung von Petra Buchrezensionen für uns. Warum nur Frauen? Als wir im den Aufruf "Werde Rezensent(in) starteten, hatten sich nur Frauen gemeldet. Vielleicht liegt das auch daran, dass über 80 Prozent unserer Leser weiblich sind, oder Frauen einfach mehr lesen.

Vielen Dank an unser Rezensionsteam für viele wunderbare Rezensionen:

Um die Inhalte der jeweiligen Monate zu lesen, klickt einfach auf den jeweiligen Monat.

Dezember 2013 Daniel startet das Projekt yourempathy.com und veröffentlicht dort ausschließlich berührende und inspirierende Videos. Februar 2015 Das Jahr 2015 war ein Krisenjahr - zumindest hatte ich das Gefühl. Die Nachrichten waren reichlich gefüllt mit Meldungen über Hass, Gewalt und Terror. Ich fing an bewusst positive Nachrichten zu suchen und weitgehends negative auszublenden. Die Idee einer Website zu diesem Thema war geboren. Die bestehende Domain yourempathy.com passte aber nicht zu meinem Vorhaben. Aus diesem Grund wurden die Domains nur-positive-nachrichten.de und nurpositivenachrichten.de reserviert. Hier einen Screenshot der alten Website: Screenshot Yourempathy.com Juli 2015 Bevor ich das neue Konzept umsetzen konnte, musste ich die Website grundlegend ändern. Das bis dato verwendete System war auf Videos ausgelegt und bot mir nicht die benötigte Flexibilität. Nach zwei Jahren als Blogger wusste ich, was ich möchte. Bis ich das richtige System gefunden hatte, musste ich viele Euros in Softwarelösungen investieren. Bei den Testreihen fielen leider die meisten Programme durch. Schließlich fand ich eine Software die meinen Ansprüchen genügte. Auch heute ist sie das Fundament dieser Webseite. Im Juli 2015 wurde schließlich umgestellt. Das war sehr viel Arbeit, da man sicherstellen musste, dass die alten Artikel-Webadressen immer noch erreichbar sind. Ansonsten hätten Suchmaschine meine Seite in den Suchergebnissen schlechter gestellt. August 2015 Aus yourempathy.com wurde nur-positive-nachrichten.de und ein neues Nachrichtemagazin mit ausschließlich guten Nachrichten war geboren. Bereits im ersten Monat stieg bereits die Anzahl der Facebook Fans von etwa 1.000 auf 1.967. Die Seitenaufrufe erreichten ein Plus von 60 Prozent. Damals sah die Seite noch etwas anders aus. Ein Bild davon findet ihr hier: Screenshot nur-positive-nachrichten.de 2015 September 2015 Seit September 2015 ist die Webseite nur-positive-nachrichten.de SSL verschlüsselt. Dadurch sind die Daten meiner Leser optimal geschützt. Ein SSL-Zertifikat verschlüsselt alle Daten beim Austausch, damit diese nicht von Dritten mitgelesen werden können. Obwohl dies einen finanziellen Mehraufwand bedeutet, war mir dieser Schritt wichtig. Oktober 2015 Die nur positiven Nachrichten sind seit 13.10.2015 Mitlgied des EOM-Ehrenkodex. Webseiten die das Siegel des Ehrenkodex führen verpflichten sich sieben Werte beim Umgang mit Lesern und Partnern einzuhalten. Januar 2016 Hurra, unsere Facebook Seite hat die 10.000 Follower Marke geknackt. Es fühlte sich so an, als wären wir in der Oberliga angekommen. Auch Google bescherte uns immer mehr Besucher. Es war sehr aufregend. August 2016 Auf unseren Aufruf "Werde Rezensent(in) und erhalte Bücher kostenlos" haben sich unzähliche Leser(innen) gemeldet. Seitdem lesen etwa 10 tolle Damen, selbstgewählte Bücher, und rezensieren diese für uns. September 2016 Nur positive Nachrichten werden immer beliebter. Die Serverleistung unseres damaligen Hosters reichte nicht mehr aus. Also packten wir die Koffer :) und fanden unser neues Zuhause auf einem Server bei Mittwald. Weitere Infos. November 2016 Von November 2016 bis April 2017 schrieb die Astrologin Simone Firlej für uns Monatshoroskope. Die Zusammenarbeit hat viel Spaß gemacht. An dieser Stelle herzlichen Dank für die tollen Horoskope. Dezember 2016 David veröffentlicht seine erste gute Nachricht auf NPN.

Unser Förderprogramm startet. Ein Leser hat uns diese Idee vorgeschlagen, da er eine Möglichkeit suchte uns zu unterstützen. Mittlerweile unterstützen uns etwa 75 Leser mit einer Fördermitgliedschaft. Dadurch konnten wir bereits viele Neuerungen und Verbesserungen umsetzen. Januar 2017 Neue Filterfunktion: Seit Januar findet ihr in der rechten Seitenleiste (auf dem Smartphone über den Artikeln) unsere neue Filterfunktion. Juli 2017 Petra übernimmt die Kategorie "Buchrezensionen". Sie organisiert für unsere Rezensentinnen Bücher und kommuniziert dazu mit den Verlagen und den Autoren. August 2017 Einführung von AMP - Kürzere Ladezeiten auf Smartphones. Bereits seit einigen Monaten arbeite ich an der Integration. Die Abkürzung "AMP" steht für Accelerated Mobile Pages. Damit möchte Google die mobilen Versionen von Webseiten schlanker machen. Diese sollen dann unter einer Sekunde auf mobilen Geräten wie Smartphones angezeigt werden. Da ich bislang mit dem Ergebnis nie ganz zufrieden war, habe ich das Thema immer zurück gehalten. Nun scheint alles soweit zu funktionieren. Die AMP Seiten werden Lesern bei der Google Suche über ein Smartphone angezeigt. Google übernimmt die AMP Versionen und speichert diese auf einem eigenen Server. Ein Beispiel, das auf unserem Server liegt kann ich euch gerne präsentieren: AMP Darstellung Die Seite wird aber über Google noch schneller geladen.

Neues Navigationsmenü. Nun sind klarere Strukturen erkennbar. September 2017 Facebook Instant Articles - Kürzere Ladezeiten auf Facebook Ähnlich wie Google möchte auch Facebook den Nutzern mobiler Geräte kürzere Ladezeiten anbieten. Mit "Facebook Instant Articles" gibt Facebook, Seitenbetreibern die Chance ihre Artikel auf Facebook in einer besonderen Form hochzuladen. Auch hier wird auf viel Schnick-Schnack verzichtet, damit Artikel rasend schnell geladen werden können. Wir haben dazu einen Programmierer beauftragt, der seine Arbeit auch schon abgeschlossen hat. Facebook hat die bisherige Version allerdings abgelehnt. In den letzten Wochen habe ich deshalb einige Anpassungen vorgenommen. Wir werden im September einen neuen Versuch starten. Ich hoffe, Euch in Kürze das Ergebnis präsentieren zu können.

Seit September 2017 deutet Astrologin und Horoskopaufstellerin Nicole Müller die Konstellationen unseres Sonnensystems. Das aktuelle Monatshoroskop findet ihr hier.

Nur positive Nachrichten App

Seit längerer Zeit wünschen wir uns eine gute Nachrichten App für Smartphones und Tablets. Dank unserer Fördermitglieder müssten wir dies finanzieren können. Der Anbieter unserer Artikelverwaltung arbeitet bereits seit letztem Jahr an einer App. Da ein Entwickler das Unternehmen verlassen hat, wurde das Projekt kurzzeitig ausgesetzt. Nun, soll es jedoch weitergehen. Ich hoffe, dass uns noch in 2017 eine App angeboten wird. Diese müssen wir dann auf unsere Bedürfnisse anpassen.

Facebook Instant Articles

Facebook möchte den Nutzern mobiler Geräte kürzere Ladezeiten anbieten. Mit "Facebook Instant Articles" gibt Facebook, Seitenbetreibern die Chance ihre Artikel auf Facebook in einer besonderen Form hochzuladen. Hier wird auf viel Schnick-Schnack verzichtet, damit Artikel rasend schnell geladen werden können.

Wir haben bereits einen Entwickler beauftragt, der die Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Leider hat Facebook bereits mehrmals unsere Lösungen abgelehnt und um weitere Anpassungen gebeten. Daniel arbeitet gerade daran und hofft, noch im September, den ersten Artikel als Facebook Instant Article posten zu können.

Neues Artikel Design

Wir möchten uns von unserer Seitenleiste verabschieden und das Lesevergnügen auf Desktops und Tablets verbessern. Daniel arbeitet gerade an einem Design.

Wie ihr sicher bemerkt habt, haben wir ein neues Logo auf der Webseite platziert. Einige Gastautoren vermissen allerdings unseren Baum. Deshalb wollen wie deine Meinung einholen. Bitte stimmt ab, welches Logo euch besser gefällt.

Welches Logo gefällt dir besser?

Seit Dezember 2016 gibt es die Möglichkeit "Nur positive Nachrichten" mit einer Fördermitgliedschaft zu unterstützen. Wir sind ein kleines Nachrichtenmagazin, das dankbar für jede Unterstützung ist. Über 70 Mitglieder helfen uns beim Ausbau dieser Seite und tragen dazu bei, dass positive Nachrichten mehr in unseren Alltag einziehen. Vielen Dank für eure Wertschätzung.

Um unsere Seite zu finanzieren bieten wir auch ausgewählten Werbepartnern die Möglichkeit auf "Nur positive Nachrichten" zu werben. Da wir Ehrenkodex-Mitglied sind, haben wir uns dazu verpflichtet nur für Produkte zu werben, die wir auch selber kaufen würden. Vielen Dank an folgende Partner, die uns seit 2015 unterstützen oder unterstützten:

mehr-gruen.de - Dein Online Shop für nachhaltige Produkte (2015 - 2016)

Unser erster Partner. Ulrich Freitag unterstützte uns in unseren Anfängen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Ergotopia.de - Gesund & produktiv mit Ergonomie Produkten (2016 - 2017)

Seit 2016 halten uns Alexander Weitnauer (Geschäftsführer Ergotopia) und sein Team die Treue. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Chi-Enterprise.de - exclusive Goldkosmetik (2016)

Schokoladen-Outlet.de - für uns die beste Schokolade der Welt (2016)

Xantara - enjoy nature - Britta Serwotka (2016)

In Kürze möchten wir unseren aktuellen und zukünftigen Partnern einen wertschätzenden Platz auf unserer Seite anbieten. Deshalb arbeiten wir gerade an einem neuen Profildesign. Eine Demoversion ist hier einsehbar.

Wer nun Lust hat, ebenfalls Partner von "Nur positive Nachrichten" zu werden, kann uns jederzeit sehr gerne kontaktieren:

2016 wurde "Nur positive Nachrichten" ein Jahr alt. In einem Artikel hat Daniel, der Gründer der Seite, seine Erfahrungen festgehalten. Wie ein Jahr positive Nachrichten sein Leben veränderten könnt ihr hier nachlesen:

Ohne unsere Leser wäre dieser zweite Geburtstag nur halb so schön. Wir möchten uns für eure Treue und die vielen tollen Kommentare bedanken. Es ist uns eine Ehre euch unverbesserlichen Optimisten und Weltverbesserer ein Zuhause zu geben :)

Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit euch.