Nur positive Nachrichten - Platz für Liebe

In den Nachrichten wird uns täglich das Leid präsentiert. Bleibt dann noch Platz für Liebe in unserem Herzen? Es ist an der Zeit wieder Liebe in unser Herz zu lassen. Liebe ist überall. Du musst nur hinsehen. https://nur-positive-nachrichten.de/ zeigt dir wie wunderschön die Welt ist und präsentiert dir nur positive Nachrichten. Es sind Geschichten aus dem Alltag oder kleine Gesten der Nächstenliebe. Wir zeigen euch nur berührende Videos, magische Bilder und inspirierende Geschichten und Artikel zum Nachdenken. Schön, dass du hier bist.