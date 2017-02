Wie sich das Leben durch gute Nachrichten verändert - Ein Jahr Nur positive Nachrichten

Liebe Leserinnen und Leser,

die vielen Schreckensmeldungen der letzten Wochen haben dazu geführt, dass die Besucherzahlen auf unserer Seite, durch Menschen, die auf einer Suchmaschine nach "guten Nachrichten" gesucht haben, rapide gestiegen sind.

Ich glaube, dass der dauerhafte Konsum negativ geprägter Nachrichten manch einem zu viel wird. Auch mir ging es vor einem Jahr ähnlich. Ich hatte genug von all dem Terror und wollte nicht wahrhaben, dass diese Welt tatsächlich von Grund auf schlecht ist.

Aus diesem Grund habe ich dieses Nachrichtenmagazin vor etwa einem Jahr gegründet und widme mich seit dieser Zeit der Suche nach positiven und berührenden Geschichten und guten Nachrichten. Dabei konnte ich erstaunliche Veränderungen in meinem Leben feststellen.

Durch das viele Liken von positiven und lustigen Posts hat sich auch meine private Facebook-Seite verändert. Facebook präsentiert mir nur noch lebensbejahende Beiträge. Auf Nachrichtenseiten blende ich regelrecht negative Artikel aus. Natürlich bekomme ich noch mit, was auf der Welt passiert. Aber die Dosis schlechter Nachrichten konnte ich während dieser Zeit auf ein für mich erträgliches Maß reduzieren.





Warum erzähle ich euch das? Ich möchte euch ans Herz legen, es mir gleich zu tun. Umgebt Euch wieder mit mehr Positivem. Trefft Euch wieder mehr mit Menschen die Euch ein gutes Gefühl geben.Letzteres möchte ich an einem Beispiel erläutern. Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass sich der Bestand der Wildtiere in New England (USA) erholt. Darauf schrieb eine Leserin auf Facebook: "Große Rückkehr der Tierwelt? Ähm wie viele Tierarten haben wir ausgerottet oder sind kurz davor?". Diese Art von Kommentar lese ich immer wieder unter unserenManchmal lese ich auch in den Kommentaren: "Gut, wenn das so stimmen mag.“ Warum zweifeln manche an positiven Meldungen, glauben aber jeden Bericht über Gewalt und Hass ohne daran zu zweifeln. Achtet also ein wenig auf Eure Denkweise und lasst wieder etwas Licht in Euer Herz.