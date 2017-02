In diesem Buffet Restaurant zahlt der Gast extra wenn er nicht aufisst - Verschwendung von Lebensmitteln

Ein Buffet Restaurant in Menden bitte seine Gäste zur Kasse, wenn diese ihren Teller nicht leer essen. So wollen die Betreiber der Verschwendung einhalt gebieten und diejenigen Gäste belohnen, die nur sich nur das auf den Teller packen, was sie auch Essen können. Im Netzt wird nun heiß diskutiert ob diese Idee sinnvoll ist.

Im Mendener Restaurant Himalaya zahlt der Gast zukünftig einen extra Betrag, für das Buffet, wenn er mehr als 100 Gramm auf seinem Teller zurück lässt.





"Ich sehe jeden Tag die Leute so viel Essen wegschmeißen. Das ist wirklich schade.",





Laut einer Studie des WWF werden allein in Deutschland jedes Jahr 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. Das Himalaya möchte diese Verschwendung stoppen.



Natürlich wird im Netz auch spekuliert, ob die Betreiber, diese Vorgabe dazu nutzen, um ihre Gewinne zu erhöhen. Trotzdem finden wir die Aktion sehr interessant, da das Thema "Verschwenund von Lebensmitteln" wieder in den Fokus rückt.



