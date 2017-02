Wir leben in der friedlichsten Epoche seit unsere Menschheit existiert - einer der einflussreichsten Denker ist sich sicher

Einer der einflussreichsten Denker der Welt ist sich sicher: Die Menschheit wird immer friedlicher. Der Evolutionspsychologe, Steven Pinker (Universität Harvard) sagt, dass wir in der friedlichsten Epoche leben, seit unsere Spezies existiert.

In Zeiten in denen unsere Nachrichtenmagazine und Zeitungen mit Schreckensmeldungen gefüllt sind könnte man glauben, die Welt sei ein düsterer und dunkler Ort. Der kanadische Evolutionspsychologe, Steven Pinker, widerlegt diese Wahrnehmung und führt diese auf die Berichterstattung unserer Medienwelt zurück.In einem Interview vom Dezember 2015 mit " Amnesty - Das Magazin der Menschenrechte " sagt er:

Außerdem gehen laut dem Wissenschaftler die Gewaltraten massiv zurück.





,so Pinker zu Amnesty.Trotz dieser Fakten könne sich laut Pinker die Menschheit nicht zurücklehnen. Man könne sie immer noch friedlicher machen.Am Ende des Interviews ruft er Aktivisten dazu auf, nicht alles schlecht zu reden, damit würde man den Menschen nur das Gefühl vermitteln, dass es nichts bringt sich einzusetzen. Also lasst und weiterhinin diese Welt schicken. Damit können wir tatsächlich etwas verändern.Das gesamte Interview findet ihr hier: Amnesty.ch Bilderquelle: Our World in Data