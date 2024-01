Wieder mehr wilde Pandas

Die Population der in China einheimischen Pandas hat sich erholt. Derzeit sind es rund 1900 Tiere, wie die chinesische Forstbehörde laut Spiegel kürzlich bekannt gab. Die Zahl der Pandas steigt seit Jahren an, jedoch sei es für eine Entwarnung zu früh. Der große Panda zählt zu den gefährdeten Tieren und der Status wurde nun von der internationalen Roten Liste von stark gefährdet auf gefährdet herabgesetzt.

Offizielle Erhebungen

In den Jahren zwischen 1974 und 1977 wurden 2459 Pandabären gezählt. In den Achtzigerjahren waren es lediglich noch 1114 Tiere. Seit 1999 stieg die Anzahl bis zum heutigen Tag wieder langsam an. Die Pandas ernähren sich am liebsten von Bambus und leben hauptsächlich in den Bergwäldern von Sichuan, einer Provinz im Südwesten Chinas. Dort wird auch eine Forschungsstation mit Zuchtprogramm betrieben.

Quelle: Spiegel