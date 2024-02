Tomatensaft erfolgreich gegen Salmonellen

Wissenschaftler der Cornell-Universität im US-Bundesstaat New York haben kürzlich bewiesen, dass Tomatensaft den für Magen-Darm-Grippe verantwortlichen Erreger Salmonella Typhimurium erfolgreich abtöten kann. Dies wurde vorerst in Laborexperimenten untersucht und konnte bestätigt werden. Bei der Untersuchung der biochemischen Zusammenhänge zeigte sich, dass die Proteine in den Tomaten (antimikrobielle Peptide) die Membran der Erreger zerstört.

"Unsere Forschung hat gezeigt, dass Tomaten und Tomatensaft Darmerreger wie Salmonella eliminieren können", so Studienautor Jeongmin Song, wie MDR Wissen berichtet.

In weiteren Tests konnte außerdem nachgewiesen werden, dass die antimikrobiellen Peptide auch gegen andere Krankheitserreger erfolgreich wirken. Hier wurde vorrangig die Wirkung bei Beschwerden im Verdauungs- und Urintrakt nachgewiesen.

Quelle: MDR