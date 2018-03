Strafzettel für Schneeskulptur - das Netz lacht über diesen Streich

Auto-Schneeskluptur in Originalgröße

Simon Laprise baute eine Schneeskulptur eines Autos, in Originalgröße, um den Schneeräumdienst auf den Arm zu nehmen. Dass sich seine Skulptur in einem Parkverbot befand, erregte allerdings die Aufmerksamkeit zweier Polizisten, die es sich nicht nehmen ließen einen "Strafzettel" auszustellen.

Die Internetgemeinde amüsiert sich gerade über einen Streich eines Schreiners aus Montreal. Er baute eine Schneeskulptur eines Autos in einem Parkverbot - in Originalgröße. Eigentlich wollte er damit den Schneeräumdienst in Montreal auf den Arm nehmen. Dem Online Magazin Buzzfeed sagte er:

"Ich baute das Auto an einem wundervollen Tag um meine Kreativität auszuleben."

Leider befand sich sein kreatives Kunstwerk, das einen Toyota Supra darstellen soll, in einem Parkverbot. Das erregte das Interesse zweier Polizisten die prompt einen Strafzettel für Falschparken ausstellen wollten. Nach einer kurzen Inspektion des "Fahrzeuges", merkten die Polizisten, um was es sich tatsächlich handelte. Dennoch ließen sie es sich nicht nehmen, einen Zettel mit folgenden Worten an die Skulptur zu hängen: