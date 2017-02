Schwimmender Müllschlucker befreien Baltimores Gewässer von Müll

Weil er den Müll im Hafenbecken von Baltimore (USA) nicht mehr ertragen konnte entwickelte John Kellet einen schwimmenden Müllschlucker. Laut eigenen Angaben konnte er damit bereits 300.000 Plastiktüten aus dem Wasser holen. Mittlerweile ist bereits ein zweiter Müllschlucker unterwegs. Insgesamt konnte so mehr als eine Tonne Müll aus dem Hafengewässer gefischt werden.

In den Hafengewässern von Baltimore schippern seit Kurzem zwei ungewöhnliche Boote. Sie tragen die Namen "Mr. Trasch Wheel" und "Professor Trash Wheel". Entwickelt hat sie der passionierte Segler und Ingenieur John Kellet der es sich zur Aufgabe gemacht hat die Gewässer in Baltimore von Plastikmüll, Glasflaschen und Zigarettenstummel zu befreien.Erste Experimente mit einem Wasserrad, das Müll vom Becken des Hafens an die Oberfläche befördern sollte, waren so erfolgreich, dass er mit Unterstützung der gemeinnützigen Organisation "Water Partnership of Baltimore" einen Einsatz tauglichen schwimmenden Müllschlucker baute. Die Stadtverwaltung war so begeistert von dieser Erfindung, dass sie weitere schwimmende Müllschlucker in Auftrag geben möchte.Das Wasserrad wird durch installierte Solarpanele und Wasserkraft des Jones Falls Rivers angetrieben. Dieses wiederrum treibt ein Förderrad an, das den Müll aufnimmt und in Container befördert. Durch schwimmende Ausleger leiten den Müll zum Förderband. Ein Skizze mit Erläuterungen zur Funktionsweise findet sich auf der Seite von National Geographic. Ein Video findet ihr unter diesem Beitrag.Quelle: National Geographic