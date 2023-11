Rettung von Robbenbabys in der Nordsee

An der Nordseeküste können von der Mutter verlassene Seehundejungen jetzt via App einfacher und schneller gerettet werden. Die App nutzt die Standortfunktion von Smartphones, dadurch wird die Fundstelle übermittelt und die Jungen können von zuständigen Experten schneller gefunden werden. In Schleswig-Holstein werden jährlich etwa 2.500 - 3000 Seehundebabys gemeldet. Nicht jedes dieser Jungtiere braucht tatsächlich Hilfe, da die Mütter teilweise auch nur auf Nahrungssuche sind.

Versorgung in der Seehundestation

Wirklich verlassene Jungtiere werden in eine Seehundestation gebracht und dort versorgt. Am Wattenmeer in Schleswig-Holstein leben laut Zählung aus dem Jahr 2022 rund 8.400 Tiere. Diese Robbenart hat ihr Habitat zwischen Dänemark und den Niederlanden. Auch die etwas größere Kegelrobbe lebt in diesen Gewässern.

Quelle: Deutschlandnova