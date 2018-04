Poesie zum Bewegen: Weil du es dir wert bist!

4 Aufrufe 09 April 2018 - 05:15

Ansgar Hufnagel - Weil du es dir wert bist (Inspired by Veit Lindau) / Poetry Clip

Poesie zum Inspirieren. Ein Text, eine Einladung deinem Herzen zu folgen, dein Glück zu kreieren, auf deinem Weg zu bleiben und immer wieder aufzustehen. Denn wie sagte Benjamin Franklin: „Es gibt drei Arten von Menschen auf der Welt: solche, die unbeweglich sind, solche, die beweglich sind, und solche, die sich bewegen.“ Um die Worte des Poeten wiederzugeben: "Also geh los! Weil du es dir Wert bist!" Inspirierend, motivierend und eine Erinnerung daran, dass wir an uns glauben und unser Potenzial entfalten. Mehr "Poesie | Musik | Interviews" mit Ansgar Hufnagel gibt es unter: http://www.sichtreisen.de/ https://www.facebook.com/sichtreisen/ https://www.facebook.com/einfachsoeinfach/ Weitere Informationen zu Veit Lindau unter: http://veitlindau.com/ Danke an alle, die ich auf meine Sichtreisen mitnehmen darf und mich unterstützen!