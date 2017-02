Pinguin schwimmt jedes Jahr 8000 Kilometer um den Mann zu besuchen, der ihm das Leben rettete

Der pensionierte Maurer und Teilzeitfischer Joao Pereira de Souza rettete 2011 einen durch Erdöl bedeckten Pinguin. Seit dieser Zeit schwimmt der kleine Pinguin jedes Jahr 8000 Kilometer, um seinen Retter zu besuchen.

Vor fünf Jahren fand Joao Pereira de Souza, an einem Strand auf einer Insel an der Küste Rio de Janeiros, einen Megellan-Pinguin, der von Erdöl bedeckt war und um sein Überleben kämpfte. Joao päbbelte den kleinen Pinguin liebevoll eine Woche lang auf und fütterte ihn mit Fisch.



Er wollte den Pinguin anschließend wieder in die Freiheit entlassen. Allerdings wollte Dindim, wie er den Pinguin nennt, nicht wieder gehen, und blieb fass 11 Monate bei seinem Retter. Als ihn Dindim dann verlies, glaubte de Souza nicht daran, seinen Freund je wieder zu sehen.



Doch im darauf folgenden Jahr staunte Joao nicht schlecht, als sein tierischer Freund zurückkam. Seit dieser Zeit treffen sich die beiden jedes Jahr. Normalerweise brüten Megellan-Pinguine an der Küste von Argentinien oder Chile. Doch Dindim setzt sich jedes Jahr von seinen Artgenossen ab und schwimmt 8.000 Kilometer zu seinem Freund, wo er dann acht Monate verbringt.





"Ich liebe diesen Pinguin. Er ist wie mein eigenes Kind und ich glaube, dass er mich auch liebt“,









Der Biologe Joao Paulo Krajewski sagte in einem Interview zu Globo TV:



"Ich habe nie etwas Vergleichbares gesehen. Ich glaube, der Pinguin denkt, dass Joao ein Teil seiner Familie und ebenfalls ein Pinguin ist."