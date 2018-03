Meditieren statt Nachsitzen - diese Schule schafft Strafen ab

Anzeige:

Gute Nachrichten aus Baltimore - USA

Wer in der Schule stört oder seine Hausaufgaben nicht macht muss mit Nachsitzen oder anderen Strafen rechnen. Nicht so an einer Grundschule in Baltimore (USA). Dort schicken die Lehrer die Kinder in einen Meditationsraum.

Wie bringt man Schüler, die sich nicht an Regeln halten, dazu, sich ordnungsgemäß zu verhalten? Die meisten Schulen greifen hier auf Bestrafung zurück. Zu den bekanntesten Strafen gehören Nachsitzen, die Schüler umzusetzen oder ihnen Strafarbeiten aufzubrummen. Im US-Bundesstaat Maryland versucht eine Grundschule komplett auf Strafen zu verzichten. Stattdessen werden Schüler der Robert W. Coleman Grundschule in Baltimore bei einem Regelverstoß in einen Meditationsraum geschickt. Dort können die Schüler meditieren oder einfach nur Ruhe erfahren.

Initiiert wurde diese Idee von der gemeinnützigen Organisation " Holstic Life Fondation " die seit über drei Jahren eine Partnerschaft mit der Schule unterhält. Diese bietet Meditationsprogramme für Schulen an.

Dass ein solches Programm funktionieren kann beweisen mehrere Studien, die in der Nähe von San Francisco (USA) durchgeführt wurden. Folgendes konnten die Wissenschaftler bei Schülern, die regelmäßig meditierten, feststellen:

Sie sind weniger gestresst. Sie zeigten eine höhere emotionale Intelligenz. Sie konnten aufmerksamer dem Unterricht folgen und schrieben bessere Noten.

Auch an der Robert W. Coleman Grundschule konnte der Programmverantwortliche Kirk Philips viele positive Auswirkungen beobachten. So musste seit der Einführung des Programms niemand suspendiert werden. Ebenso sei die Mitarbeit im Unterricht verbessert worden.

Auf die Frage, ob Kinder bereits im frühen Alter meditieren können sagte Philips dem Online-Magazin "Upworthy":