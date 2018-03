LEGO stellt auf nachhaltige Bausteine aus Zuckerrohr um

4 Aufrufe 13 März 2018 - 01:07

LEGO Plant to Plant: Nachhaltige LEGO Steine

LEGO Plant to Plant: Nachhaltige LEGO Steine Botanische LEGO® Elemente wie Blätter, Büsche und Bäume werden in Zukunft aus pflanzlichem Kunststoff gefertigt. Sie werden aus Zuckerrohr gewonnen und sind in dieser Form bereits 2018 in LEGO Packungen enthalten.