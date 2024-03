Kindersterblichkeit weltweit gesunken

Nach Angaben der UN überleben heutzutage viel mehr Kinder weltweit als früher. Das geht aus aktuellen Zahlen des Hilfswerks UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Sterbefälle um 51 Prozent gesunken. Die höchste Anzahl an Kindersterblichkeit unter 5 Jahren ist in Afrika südlich der Sahara und in Südasien.

Mehr Impfungen, Diagnose und Personal

Laut der Vereinten Nationen könnten viele Kinder durch eine hochwertige medizinische Grundversorgung gerettet werden. Die Todesfälle seien vorrangig auf vermeidbare oder behandelbare Ursachen zurückzuführen. Dazu gehören Frühgeburten, Komplikationen bei der Geburt, Lungenentzündungen, Malaria oder Durchfall. Es sollen weitere Anstrengungen durch Impfungen, mehr qualifiziertes Gesundheitspersonal bei der Geburt sowie Diagnose und Behandlung von Kinderkrankheiten im Kampf gegen die Kindersterblichkeit unternommen werden.



Quelle: Tagesschau