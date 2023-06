Keine Warenlager in Wohngebieten

Die Lieferdienste versprechen ihren Kunden, die bestellten Einkäufe in einer Zeitspanne von 10 Minuten auszuliefern. Das bedeutet, dass die Lager in der Innenstadt in Wohngebieten haben müssen. Doch Anwohner hatten seit Langem gegen Lager in Wohngebieten protestiert. Die Bürger hatten sich über den Lärm, blockierte Gehwege und steigende Verkehrsunfälle durch Fahrradkuriere beschwert.

Deshalb hat die Stadt Amsterdam entschieden, dass es Warenlager für Online-Lieferdienste ab jetzt nur noch in Gewerbegebieten geben darf.

»Amsterdamer bekommen auf diese Weise eine bessere Wohnumgebung«, so Reinier van Dantzig, der zuständige Beigeordnete.

Quelle: Spiegel