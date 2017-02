Ich liebe die Nase meines Hundes - Wunderschöne Aufnahmen einer Hunde-Schnauze

Ich liebe die Nase meines Hundes

Natürlich liebt Gabi Stickler, auch den Rest ihres Golden Retrievers Mali. Allerdings scheint die Schnauze des süßen Hundes wohl sehr fotogen zu sein. Schließlich hat die Hobby-Fotografin aus Alzenau wunderschöne Bilder von Malis Schnauze gemacht.

Mali ist ein sehr liebevoller und geduldiger Hund

Ihre einzigartigen Fotos zeigen wie Mali kleine Tiere wie zum Beispiel einen Maulwurf beschnüffelt. Laut Gabi Stickler, sind solche Bilder nur möglich, weil Mali ein sehr liebevoller und geduldiger Hund ist. Beim Anblick dieser magischen Bilder ist es kaum zu glauben, dass die Hobbyfotografin erst Anfang 2014 mit der Fotografie begonnen hat.



Mit über 9.000 Fans auf Facebook und über 15.000 gefällt mir Angaben für ihre Beiträge auf boredpanda.com sind die beiden nun Internet-Stars. Kommentare wie, "Es fühlt sich so an als könnte man in seine Gedanken sehen" oder "Du hast die Gabe, die Geschichten hinter den Bildern zu erzählen", sind nur zwei der tausenden Lobeshymnen auf Gabi's Bilder.





Kalender für 2016 verfügbar

Wer sich gerne die Bilder von Gabi Stickler und Mali nach Hause holen möchte, kann sich einen Kalender für das kommende Jahr, auf ihrer Facebook Seite "Mr. Golden Retriever Mali" bestellen.





** Kalender 2016 können ab sofort bestellt werden **3 Kalender stehen zur Auswahl:1. Mali & Teddy2. Mr. Golden... Posted by Mr. Golden Retriever MALI on Sonntag, 30. August 2015



Die Bilder von Mali's Nase findet ihr unter diesem Artikel in meiner Galerie.



Vielen lieben Dank an Gabi Stickler, die mir erlaubt hat, euch diese wunderbaren Bilder zu zeigen.

Copyright: Gabi Stickler, Facebook