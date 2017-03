Hummelkönigin auf der Terasse? So rettet ihr das Leben von Hummeln

Aktuell gehen wieder viele Hummel-Königinnen auf die Suche nach einem Nistplatz. Es kann also sein, dass Ihr im Frühling auf Eurer Terrasse oder Eurem Balkon eine davon seht. Falls die Jung-Königin entkräftet sein sollte, könnt Ihr ihr sehr einfach helfen. Löst einen halben Teelöffel Zucker in lauwarmen Wasser auf, und reicht ihr den Löffel. So könnt ihr nicht nur die Hummelkönigin retten, sondern ihr ganzes Volk.

Anzeige: