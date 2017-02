Hobbithaus aus nur einem Baum in Österreich - das EinBaumHaus

Mit seinem EinBaumHaus möchte der Baukünstler Wolfgang Lackner gegen den klassischen Bauwahn protestieren. Für sein Konzept-Haus genügen ihm ein einziger Baum, etwas Lehm und Stroh. Für dieses Projekt will der Architekt nur biologische Materialien verwenden.

Durch diese ökologische Bauweise soll die Umwelt geschont werden. Außerdem sei es laut Lackner darüber hinaus gesund für seine Bewohner. Das Modell-Haus hat keine geraden Mauern, keine Ecken und zum Schlafen gibt es Kokons. Den Grundriss nennt Lackner "Seilwurf-Grundriss" den er bereits zum Patent angemeldet hat.



Für den Entwurf von ökologisch nachhaltigen Ferienhäusern haben Lackner und sein Team bereits die Mazda Hero Challenge für ihr EinBaumHaus gewonnen.



Auf seiner Webseite bietet der Österreicher nun sogar Workshops an, um Interessierten den Bau ihres eigenen EinBaumHauses zu ermöglichen. Dazu schreibt er auf EinbaumHaus.at:





Für Privatpersonen möchte er darüber hinaus seine Patente freigeben.





so Lackner weiter.An Urlauber und Seminarleiter, die gerne einmal alleine oder in Gruppen ein kleines Abenteuer wagen wollen, möchte Lackner seine EinBaumHäuser zukünftig vermieten.Bislang existiert noch kein fertiges EinBaumHaus. Aber wenn es nach dem Kärntner geht, könnte es in unseren Wäldern bald aussehen wie im Auenland aus dem Hollywood Film "Herr der Ringe".Weitere Informationen und Quellen: EinBaumHaus Besucht doch die Webseite unserer Gastautorin Sandra: Dein Weg Jetzt