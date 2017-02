Gute Nachrichten für Bahnhofsmission Berlin Zoologischer Garten - Erweiterung wird gefördert

Nachdem der Bahnhofsmission am Zoo in Berlin zur bisherigen Fläche von 250 bereits kostenlos weitere 500 Quadratmeter vom Deutsche Bahn Konzern überlassen wurden, spendete Außenminister Frank-Walter Steinmeier noch 50.000 Euro aus einem Preisgeld, damit hier in Europas größter Mission dieser Art mehr Obdachlose betreut werden können.

