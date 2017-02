Gewinnspiel: Die Magie meines Namens - personalisiertes Kinderbuch

Die "Magie meines Namens" ist ein personalisiertes Kinderbuch, das Kinder zu Hauptdarsteller in einem liebevoll gestalteten Bilderbuch macht. Wir haben bereits darüber berichtet. Nun verlosen wir gemeinsam mit dem Herausgeber des Buches vier Exemplare an diejenigen, die ihren Liebsten ein tolles Geschenk zu Ostern machen möchten.

Die Augen leuchten wenn dieses Buch zum ersten Mal aufgeschlagen wird - und dies nicht nur bei Kindern. Auch für Eltern ist dieses Buch etwas besonderes. Denn das Kinderbuch "Die Magie meines Namens" ist personalisiert und handelt vom eigenen Kind. Bei der Bestellung des Buches hat man die Möglichkeit den Namen und das Aussehen des beschenkten Kindes zu hinterlegen. Wie das funktioniert haben wir bereits für unsere Leser im letzten Jahr getestet.Zum Artikel: Die Magie meines Namens - Personalisiertes Kinderbuch bringt Kinderaugen zum Leuchten - Buchrezension In Kürze ist Ostern - der ideale Zeitpunkt um mit einem besonderen Geschenk für Freude zu sorgen.gemeinsam mit "The Story Tailors", dem Herausgeber des Buches,(Hardcover inklusive Versandkosten).Alles was ihr dazu tun müsst ist, bis zum 15. März 2017, ist das Teilnahmeformular am Ende dieses Artikels auszufüllen.Bezugsquelle: Das Buch kann hier konfiguriert und gekauft (Anzeige) werden.