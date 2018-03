Dieses Dorf zeigt, wie Carsharing auf dem Land funktioniert

Die Ortschaft Jesberg mit 2.400 Einwohnern zeigt, dass Sharing-Angebote mit Autos oder Lastenrädern auch auf dem Land funktionieren. Die Angebote der kleinen Gemeinde in der Nähe von Marburg sind ähnlich zu denen in Städten. Jedoch steckt kein großes Unternehmen dahinter, sondern der Verein „Vorfahrt für Jesberg e.V.“. Die treibende Kraft hinter der Idee ist Michael Schramek, der die Menschen und den Ort mobil machen möchte.

Auch interessant

Sharing-Angebote in Jesberg

Die Fahrzeuge werden an einem Platz von Privatpersonen oder Unternehmen zur Verfügung gestellt. Eine lokale Bank und Schrameks Firma „Ecolibro“ stellten zuerst jeweils ein Auto. Michael hat seit drei Jahren kein Auto mehr, weil das vielseitige Angebot sehr gut auf dem Land funktioniert.

Die Vielfalt des Angebotes sorgt dafür, dass eine Familie sogar ihr Auto für das Carsharing zur Verfügung gestellt hat und dass immer weniger Menschen neue Autos kaufen wollen. In der Ortschaft gibt es aktuell 1.300 Autos. Michael Shramek erhofft sich, dass in den nächsten Jahren 208 Privatautos durch 37 Carsharing-Autos ersetzt werden. Das ist auch realistisch, denn Jesberg ist im Sharing-Fieber. In Zukunft sollen für Dienstreisen der Gemeindeverwaltung Carsharing-Autos genutzt werden.