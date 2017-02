Deutsche merken sich positive Nachrichten besser als Amerikaner - Studie

Deutsche Forscher fanden gemeinsam mit US-Kollegen heraus, dass sich Deutsche, positive Nachrichten deutlich besser merken können als negative. Bei US-Amerikanern konnte dies nicht festgestellt werden.

Prof. Dr. Sabine Trepte, Medienpsychologin an der Universität Hohenheim, wollte mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und US-Kollegen herausfinden, ob die für das eigene Land negative oder positive Ausrichtung eines Artikels dazu führt, sich Inhalte besser merken zu können. Dabei wurden 119 Studierenden in den USA und 245 in Deutschland verschiedene Zeitungsartikel vorgelegt. Zwei dieser Texte stammten aus den für junge Menschen wichtigen Bereichen Bildung und der nationalen Sicherheit. Die Hälfte der Testpersonen erhielten Artikel in denen Deutschland positiver dargestellt wurde als die USA. Die andere Hälfte erhielt Texte in denen es genau umgekehrt war. Um vom Ziel der Studie abzulenken befand sich zwischen den Artikeln ein Störtext mit neutralem Inhalt.Im Anschluss stellten die Forscher den Studierenden Fragen zum Inhalt der Artikel. Das Ergebnis ist erstaunlich. Deutsche konnten sich positive Inhalte über ihr Land besser merken als negative. Bei den US-Amerikanischen Testkandidaten konnte dies nicht festgestellt werden.Die Forscher vermuten, dass das Lesen politischer Texte in Deutschland noch verbreiteter ist. Ebenfalls könnte ein Identitätsproblem, aufgrund der deutschen Geschichte, eine Rolle für die Resultate spielen.So sagte Trepte zu MEEDIA