Delfine helfen Fischern in Brasilien

Es klingt unglaublich. Delfine helfen den Fischern Brasiliens bei ihrer Arbeit. Im Verbund treiben die Tümmler Fisch-Schwärme in die Netze der Fischer.

Seit mehreren Generationen sind Fischer und Delfine in Brasilien ein eingespieltes Team. Dabei treiben die Delfine Meeräschen-Schwärme vor sich her in Richtung Strand, wo bereits die einheimischen Fischer mit ihren Netzen warten. Sind die Fisch-Schwärme dann in Fangnähe geben die Delfine zum Beispiel durch das Schlagen ihrer Flossen ein Zeichen. Die Fischer wissen dann, dass es Zeit wird ihre Netze auszuwerfen.

Einige der Fische flüchten unter den Netzen zurück ins tiefere Gewässer, wo die Delfine sie leicht fangen können. Ihre Hilfe ist also nicht ganz uneigennützig. Den Tümmelern wäre es durchaus möglich, die Meeräschen selbst zu fangen. Es scheint ihnen also Freude zu machen den Menschen zu helfen.

Die Forscher um Fábio Daura-Jorge von der Universität Santa Catarina wollten nun herausfinden, ob die Kooperation mit den Menschen Einfluss auf das Verhalten innerhalb des Delfin-Schwarms hat, da nicht alle Tiere sich an den Jagden beteiligten. Bei 35 Delfinen waren 16 als Jagdhelfer aktiv und 19 Tiere hielten sich zurück.

Bei 15 der 16 Aktiven wurde ein großes Maß an sozialer Interaktion festgestellt. Es schien so, als würden sie als Gemeinschaft agieren. Ei Delfin verbrachte sowohl Zeit mit den Fischern als auch mit den unbeteiligten Tieren.

Warum sich nun einige Delfine an der Jagd nicht beteiligten, konnten die Forscher noch nicht herausfinden. Man vermutet aber, dass eine Kombination aus sozialem Lernen, Ökologie und Veranlagung der Grund dafür sei.

