Das Regenbogen-Dorf - ein indonesisches Dorf verwandelt sich in ein Farbenmeer

"Wenn es regnet, sieh dich nach einem Regenbogen um!" Die Einwohner des kleinen Dorfes Kampung Pelangi in Indonesien müssen sich dazu nicht mehr umdrehen. Denn sie haben ihren Ort in ein traumhaftes Farbenmeer verwandelt. Damit ist das Dorf bereits das Dritte dieser Art in Indonesien.

Anzeige: