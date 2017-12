Bäume in München tragen Jacken für Hilfsbedürftige

Wer bei winterlichen Temperaturen in München durch den Englischen Garten marschiert wird sich fragen, warum zahlreiche Bäume in warme Winterjacken gehüllt sind. Wer nun an übertriebenen Umweltschutz denkt, der irrt. Denn die Jacken sind für Bedürftige gedacht, die sich keine warme Kleidung leisten können.

