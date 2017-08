Aussteiger gesucht - Rocky Mountain Ranch sucht Natur- und Tierliebe Abenteurer

Der Traum vom Aussteigerleben könnte nun Realität werden. Die in den kanadischen Rocky Mountains gelegene Ranch "Heaven's Gate" sucht zwei Tierliebe und Naturverbunde Menschen die für einige Zeit ihrem Leben in der Zivilisation den Rücken kehren möchten. Zurück zu den Wurzeln - hinein ins Abenteuer Wildnis. Wer für dieses Abenteuer in Frage kommt, zeigen wir in diesem Artikel.

Brigitte und Al Bohmer leben ihren Traum. 1994 packten die zwei Deutschen ihre Koffer und wanderten nach Kanada aus. Nun leben die beiden ihren Traum auf ihrem Tiergnadenhof "Heaven's Gate". Etwa 2,5 Autostunden von Calgary entfernt leben sie in Mitten der kanadischen Rocky Mountains auf etwa 1.500 Metern Höhe.



Dieser Traum könnte nun auch für zwei unserer Leser zur Realität werden. Brigitte und Al brauchen Unterstützung. Wir haben nachgefragt, wen die beiden suchen und was auf die Aussteiger zukommen wird.



Für welchen Zeitraum braucht ihr Unterstützung?



Brigitte: "Wir brauchen Hilfe über den Winter. Wenn das gut geht, vielleicht auch noch über den Sommer."



Wen sucht ihr?



Brigitte: "Wir suchen entweder ein rüstiges "älteres" Ehepaar, oder zwei Freunde die sich gut verstehen und auch gerne privat sein möchten wie wir. Es sollten Menschen sein, die wirklich mal eine Auszeit in den Rockies haben möchten. Die die Natur und die Einsamkeit lieben.



Ein Vorteil wäre, wenn einer der beiden Reiten oder vielleicht auch Schach spielen könnte.

Keine Raucher!! Es wäre toll wenn die Bewerber Spaß an sportlichen Aktivitäten hätten. So könnte man gemeinsam zum Beispiel Wandern oder mit Schneeschuhen laufen. Spirituelle Menschen sind uns sehr willkommen. Menschen die nichts mit sich alleine anfangen können, wären eher fehl am Platz. Es sollten daher Menschen sein die sich selbst beschäftigen können."



Wie und wo könnten die Aussteiger leben?



Brigitte: "Die Unterkunft wird natürlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Hütte ist sehr einfach und hat eine Küche, ein Schlafzimmer. Das Bad wir mit uns im Haupthaus geteilt. Ebenfalls sind ein Holzofen und ein Gasherd in der Hütte vorhanden."



Gibt es für die Aussteiger ein Auto?

Brigitte: "Ja, wir können auch ein Auto, bei geringer Kostenbeteiligung, zur Verfügung stellen."

Kann man auf eurer Ranch im Internet surfen?





Brigitte: "Ja, wir haben WLan auf der Ranch. Allerdings ist die Abdeckung begrenzt. Es ist auch nicht immer sichergestellt, dass es eine Verbindung gibt. Wir leben in Mitten der Natur.





Was müssten die Bewerber dafür tun?



Brigitte: "Wir brauchen Hilfe auf unserer Ranch. Dazu gehören Pferde füttern und ausmisten, Ab äpfeln. Wenn wir weg sind, müssten unsere Hunde und Katzen versorgt werden. Also alles typische Rancharbeiten, die auch von rüstigen, älteren Menschen bewerkstelligt werden können."



Wo können sich Aussteiger-Willige bewerben:



Brigitte: "Bewerben kann man sich unter folgender Adresse auf unserer Webseite: http://heavensgateanimalrescue.com/aussteigerbewerbung "