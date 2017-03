Aus alt wird neu – der letzte Aufstieg vom Kletterseil zum Design Produkt

Wegwerfen war gestern – Upcycling ist heute! Das dies auch bei Kletterseilen möglich ist, zeigt das Rosenheimer Start-Up Newseed. aus ausgedienten Kletterseilen wunderschöne Designer-Produkte. Ihre Gürtel, Chalkbags, Armbänder, Schlüsselanhänger, Haarreifen und Hundehalsbänder sind "Made in Germany" und sind nicht nur bei Kletterern beliebt.

Klettern und allgemein Outdoorsport boomt, rund 400 Kletterhallen gibt es alleine in Deutschland, der DAV geht laut Umfragen von etwa 500.000 Kletterern in Deutschland aus, Tendenz steigend. Doch auch bei diesem naturnahen Sport fällt immer mehr Müll an.Nachdem jedes Kletterseil nur eine begrenzte Lebensdauer hat und aus Sicherheitsgründen regelmäßig ausgetauscht werden muss, fällt auch hier im Bereich Outdoorsport eine unschätzbar große Menge an Kletterseilen frühzeitig dem Müll zum Opfer. Bis jetzt gab es keine Möglichkeit Seile mit gutem Gewissen zu entsorgen, hier möchte das Start-Up New Seed ansetzen und baut nach und nach ein bundesweites Netzwerk an Recyclingstationen in Kletterhallen aus. Kletterhallen beteiligen sich ebenfalls mit Ihren Kletterseilen am Recycling und geben auch Kletterern vor Ort die Möglichkeit Ihrem Seil die letzte Ehre zu erweisen.Als Recyclingstation dienen alte Ölfässer, auch hier wird upgecycelt und zusätzlich Material vor dem frühzeitigen Untergang bewahrt.New Seed möchte Kreisläufe schaffen, an denen sich Sportler nicht nur aktiv am Umweltschutz beteiligen, sondern gleichzeitig soziale Projekte unterstützen können. Von den Partnerkletterhallen gehen deswegen die ausgesonderten Seile an eine Werkstätte für Menschen mit Handicap, werden dort professionell gereinigt und für die Weiterverarbeitung vorbereitet. Die Mitarbeiter der Werkstätte sind begeistert bei der Arbeit und freuen sich an diesem Projekt mitzuwirken.Die Herstellung der Produkte findet in deutscher Handarbeit statt. Im Moment arbeiten selbstständige Näherinnen in Heimarbeit, für Grossaufträge kommen die Seile in eine deutsche Industrienäherei und werden dort zu aussergewöhnlichen Upcycling Produkten, die nicht nur Kletterer begeistern.Durch den Verkauf der Produkte soll sich das Projekt finanzieren, dadurch schliesst sich der Kreislauf.Die Produkte sind, aber Bilder sprechen mehr als Worte: www.newseed.de