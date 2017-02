In Indien wurden 50 Millionen Bäume an einem Tag gepflanzt - Weltrekord

In Indien wurden an einem Tag 50 Millionen Bäume eingepflanzt. Über 800.000 Einwohner des Bundesstaates Uttar Pradesh beteiligten sich an der Aktion. Ziel ist es den Waldbestand bis 2030 auf 95 Millionen Hektar zu erhöhen.

