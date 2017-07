Die lustigsten Zeitungsüberschriften gesammelt in einem Buch

Heute schon Tränen gelacht? Diese Woche stellten Ralf Heimann und Jörg Homering-Elsner ihr Buch bei TV-Total vor. Sie zeigen darin die lustigsten Zeitungsartikel. Eine gute Nachricht für alle die einmal herzlich Lachen möchten.





"Wer den Lokalteil seiner Zeitung liest, erfährt oft die unglaublichsten Geschichten: Es gibt einen Tag der offenen Tür im Gefängnis, ein Beinamputierter ist wieder auf freiem Fuß, der Schwerhörigkeits-Vortrag wird wiederholt und die Polizei findet eine Leiche auf dem Friedhof. Was klingt wie Meldungen aus Absurdistan, hat so tatsächlich in der Zeitung gestanden. Ralf Heimann und Jörg Homering- Elsner sammeln lustige »Perlen des Lokaljournalismus« aus ganz Deutschland und haben schon über 170.000 Facebook-Fans. In diesem durchgängig vierfarbig illustrierten Buch werden die komischsten Ausrutscher und verunglückten Schlagzeilen versammelt – ein Buch zum pausenlosen Kopfschütteln und Lachen, das nicht nur Zeitungsleser amüsiert!", Amazon Beschreibung