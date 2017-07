Supermarkt verschenkt aussortierte Lebensmittel in Foodsharing-Boxen

Gute Nachrichten aus Schopfheim -

Die Supermarktkette Hieber möchte etwas gegen die Lebensmittelverschwendung tun und testet deswegen zwei Foodsharing -Boxen in Baden-Württemberg. Jeder Besucher kann sich kostenlos etwas von den aussortierten, aber noch genießbaren Lebensmitteln mitnehmen.

Seit Montag stehen vor zwei Hieber-Märkten große Boxen mit einem Kühlschrank und Regalen, gefüllt mit Joghurt, Brot, Obst und Gemüse. Diese Lebensmittel sind noch genießbar, aber nicht mehr zum Verkauf geeignet. Andere Supermärkte geben diese Lebensmittel entweder an Tafeln, bzw. andere karitative Einrichtungen, oder schmeißen sie weg. In Deutschland werden deswegen jährlich tonnenweise Lebensmittel weggeschmissen.



Die Foodsharing-Boxen werden zunächst für mehrere Wochen in Schopfheim und Nollingen getestet, um etwas gegen die Lebensmittelverschwendung zu unternehmen. Von Montag bis Freitag werden die Foodsharing Boxen nun ganztägig geöffnet sein. Wenn der Test erfolgreich abläuft, wird es dieses Angebot bei weiteren Supermärkten geben.