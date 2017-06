Project Schone Schie befreit seit Jahren Seen und Flüsse von Müll

Gute Nachrichten aus - Niederlande

Das Projekt fing vor ungefähr zwei Jahren an, als der niederländische Tommy Kleyn jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhr. Ihm gefiel dieser Weg, bis auf den Müll am Ufer. Er beschloss etwas daran zu ändern und stand ab sofort jeden Tag 30 Minuten früher auf, um den Müll einzusammeln. Der Niederländer postete seine Fortschritte auf Facebook, woraufhin ihm einige seiner Freunde beim Säubern unterstützten. Nach einem Monat hatte er 22 volle Müllsäcke und ein sauberes Ufer, was nicht nur ihn erfreute. Die Anwohner waren begeistert und sogar ein Blässhuhn begann sofort am sauberen Ufer zu nisten.





