Eine 105-Jährige hat hunderte Bäume in Indien gepflanzt

Saalumarada Thimmakka konnte mit ihrem Mann keine Kinder bekommen, sie wollte aber unbedingt neues Leben in diese Welt setzen. Also suchte sie sich eine andere Möglichkeit und begann Bäume zu pflanzen. Mit ihren 105 Jahren hat sie nun schon 300–400 Bäume gepflanzt und viele weitere Menschen in Indien mit ihrem Aktivismus begeistert und angesteckt. Saalumarada begann während des Zweiten Weltkrieges Banyanbäume anzupflanzen und zu pflegen. Ihre Bäume erstrecken sich mittlerweile über eine Länge von vier Kilometern.

