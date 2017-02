Wie dich Vertrauen an den Ort deiner Träume bringt

Dies ist mein erster Beitrag für nur-positive-nachrichten und ich möchte euch davon berichten, wie wichtig es ist, immer und immer wieder auf das zu hören, was unser Herz zu uns sagt. Auf diese innere, intuitive Stimme, die tief aus unserem Inneren zu uns spricht. Manchmal leise und zaghaft und manchmal klar, deutlich und präsent.

Denn diese Stimme stammt aus dem Zentrum in uns. In diesem Zusammenhang erzähle ich euch eine Geschichte von einer sehr guten Freundin. Diese Freundin hat genau auf diese Stimme in ihrem Inneren vertraut.



Seit einiger Zeit wollte sie die Uni abschließen und endlich einen Haken hinter die Sache

machen. Das ganze Studieren hatte sich schon so in die Länge gezogen und es kam irgendwie nicht zum Ende. Nebenbei musste sie arbeiten, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Studieren und nebenbei arbeiten kann ganz schön anstrengend sein und wenig erfüllend sein.



Während all dieser Zeit träumte sie vom Reisen. Sie sagte mir immer wieder:

„Lia, ich will die Welt sehen, ich will reisen, ich will weit weg und Neues entdecken.“.

Ich habe sie mit diesem Reisewunsch in ihrem Herzen kennengelernt und sie unteranderem schon an einem ihrer Reiseziele besucht. Die Situation spitzte sich zu, die Abschlussarbeit war endlich geschrieben und irgendwie wurde immer klarer, dass sie etwas verändern wollte. Da war aber noch dieser Job, der ihr zwar Spaß machte, den sie aber schon seit Ewigkeiten in allen Formen ausgeführt hatte, dass sie langsam müde davon wurde. Es musste unbedingt etwas Neues her. „Etwas, das wirklich zu mir passt und mich erfüllt!“ Aber was?



Endlich unendlich vertrauen



Manchmal kommen wir in Situationen, in denen müssen wir unbedingt eine Sache in unserem Leben loswerden. Uns davon befreien, sie abschütteln, aus unserem Alltag entlassen. Und so war das mit diesem Job. Wir waren am skypen und meine Freundin sagte zu mir:

„Lia, ich muss unbedingt diesen Job kündigen. Ich kann nicht mehr. Ich bin es Leid auf das zu hören, was meine Mutter oder andere Menschen sagen. Ich spüre, dass ich nicht mehr warten kann. Auch wenn ich nicht weiß, was danach sein wird. Auch wenn ich noch keinen neuen Job habe. Ich möchte mich davon befreien und dann werde ich weitersehen. Ich habe keine Angst vor diesem Schritt.“

Ein paar Tage danach berichtete sie mir, sie hätte gekündigt und es wäre das Beste gewesen, was sie seit langem gemacht hatte. Sie hätte sich seit langem nicht mehr so sehr bei sich selbst gefühlt. So sehr in ihrer Mitte und mit sich selbst verbunden.



Platz schaffen für etwas Neues