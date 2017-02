Kurzgeschichte - Das Leben leicht nehmen

Wir hören oft, "Du musst dich mehr anstrengen, dann schaffst du das!". Aber ist es wirklich so? Oder sollten wir das Leben auf die leichte Schulter nehmen? Ein Zen Meister versucht in dieser Kurzgeschichte seinem Schüler diese Frage zu beantworten.

Ein junger Mann suchte einen Zen-Meister auf. 'Meister, wie lange wird es dauern, bis ich Befreiung erlangt habe ?' 'Vielleicht zehn Jahre', entgegnete der Meister. 'Und wenn ich mich besonders anstrenge, wie lange dauert es dann ?', fragte der Schüler. 'In dem Fall kann es zwanzig Jahre dauern', erwiderte der Meister. 'Ich nehme aber wirklich jede Härte auf mich. Ich will so schnell wie möglich ans Ziel gelangen', beteuerte der junge Mann. 'Dann', erwiderte der Meister, 'kann es bis zu vierzig Jahre dauern.'