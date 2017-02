Im Hier und Jetzt - inspirierende Zen Kurzgeschichte über das Glück des Augenblickes

Wenn du etwas tust, aber mit deinen Gedanken bereits wo anders bist, bist du nicht im hier und jetzt! Diese inspirierende Geschichte aus dem Zen-Buddhismus zeigt auf, wie einfach das Leben im Augenblick sein kann. Warum schaffen wir es oft nicht dies in die Tat umzusetzen?

Ein Mann wurde einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen immer so glücklich sein könne.

Er sagte:

"Wenn ich stehe, dann stehe ich,

wenn ich gehe, dann gehe ich,

wenn ich sitze, dann sitze ich,

wenn ich esse, dann esse ich,

wenn ich liebe, dann liebe ich ..."

Dann fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten:

"Das tun wir auch, aber was machst Du darüber hinaus?"

Er sagte wiederum:

"Wenn ich stehe, dann stehe ich,

wenn ich gehe, dann gehe ich,

wenn ich ... "

Wieder sagten die Leute:

"Aber das tun wir doch auch!"

Er aber sagte zu ihnen:

"Nein -

wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon,

wenn ihr steht, dann lauft ihr schon,

wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel."