Die Suche nach dem wahren Sinn des Lebens

Durch eine Nahtoderfahrung hat sich das komplette Leben unseres neuen Gastautors und Schriftsteller Joachim Josef Wolf komplett verändert. Nach einer Scheidung und dem Ausstieg aus dem Management begann er mit dem Selbststudium seines wahren Ichs und dem Sinn des Lebens. Exklusiv wird er uns in regelmäßigen Abschnitten mit Auszügen, Zitaten, Sprüche und Gedichten aus seinem Buch beglücken.

"Warum gerade ich?" - Hand aufs Herz, wie oft haben Sie sich diese Frage schon in Ihrem Leben gestellt? Wie viele Male ha-ben Sie mit dem Zufall, Ihrem Schicksal oder "Gott" gehadert und sich gefragt, warum dieses oder jenes ausgerechnet Ihnen passiert ist?

"Warum bin gerade ich in diese Familie hineingeboren worden? – Warum habe ich diesen Tyrann zum Vater, diese lieblose Frau zur Mutter? – Wieso muss ausgerechnet ich unglücklich verliebt oder verheiratet sein? - Warum bin gerade ich so einsam oder finde keinen Partner, der mich wirklich liebt? – Warum habe ich den falschen Beruf erlernt, einen Sklaventreiber zum Chef oder diese intriganten, mobbenden Kollegen bei der Arbeit? - Wieso wohnt neben mir dieser böse Nachbar, der mich nicht in Frieden leben lässt? – Warum bin ausgerechnet ich arm, erfolglos und vom Pech verfolgt? - Warum habe gerade ich den geliebten Menschen an meiner Seite verloren, diese körperliche Krankheit bekommen oder durch psychischen Stress einen Burnout, eine Depression oder eine Angststörung erleiden müssen?"

Vielleicht kann Ihnen dieses Buch nicht alle Antworten auf Ihre so oder ähnlich lautenden Fragen geben. Das wäre auch ver-messen und würde nicht dem Anspruch dieses Werkes gerecht werden. So ist es vielmehr meine Intension, Ihnen ganz persönlich einen Weg zu weisen, damit Sie jetzt und in Zukunft selbst Ihre Antworten auf Ihre Fragen finden mögen. Dieser Weg, der Sie durch Wissen und Bewusstwerdung zu Ihrer Hei-lung und Ihrem Glück führen kann, nennt sich "Pfad der Er-kenntnis".

Doch ohne Ihre Seele, dieses unbekannte Wesen, das die alten Griechen Psyche nannten, wird Ihnen nicht nur der Pfad zur Erkenntnis hin zu Ihrem wahren "Ich bin" verborgen bleiben, sondern auch Ihre persönlichen Antworten auf Ihre ganz individuellen Lebensfragen.



Und so frage ich Sie, liebe Leserinnen und Leser: Haben Sie sich schon jemals wirklich intensive Gedanken über Ihre Seele gemacht? Wissen Sie, wer Sie wirklich sind und wie Ihr Denken, Ihr Unterbewusstsein und Ihr Realitätsbewusstsein funk-tionieren? Haben Sie schon einmal von der Seelen-Körper-Sprache (Psychosomatik) und dem Gesetz von Resonanz und Gravitation gehört? Wissen Sie, dass Sie Ihre kleine Welt selbst erschaffen und somit alles nach Ihrem Geiste geschieht (Jesus) oder dass Sie das Ergebnis dessen sind, was Sie gedacht haben (Buddha)? ...



Wenn Ihre Antwort auf eine oder mehrere dieser Fragen Nein lautet, haben Sie genau das richtige Buch auf der Suche nach Ihrem Pfad der Erkenntnis gewählt. Aber auch dann, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie das alles schon in irgendwelchen anderen Büchern gelesen haben und somit wissen, wo es mit all den Wunscherfüll-Theorien lang geht, sollten Sie sich jetzt erst recht gemütlich in Ihrem Lesesessel zurücklehnen und ganz entspannt weiterlesen. Denn indem Sie dieses Vorwort bis zu dieser Stelle überhaupt gelesen haben, bedeutet das, dass Ihnen noch irgendetwas zur Erfüllung Ihrer Bedürfnisse, Wünsche und Heilung fehlt...



Dies war der erste Teil. Weitere folgen in Kürze.

