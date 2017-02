Joachim ist Autor des Buches "Quis sum - Wer bin ich? Die Psyche, das unbekannte Wesen" und schreibt exklusiv bei den nur positiven Nachrichten. Freut euch auf Auszüge seines Buches und Textauszüge in Form von Zitaten, Sprüchen und Gedichten.

Joachim Josef Wolf



Vor über 25 Jahren habe ich nach einer Nahtoderfahrung mein komplettes Leben verändert. Nach Scheidung erste Ehe und Ausstieg aus dem Management habe ich mich dem Selbststudium meines wahren Ichs und dem wahren Sinn meines Lebens zugewandt.



Seit meiner persönlichen Erfahrung an der Schwelle des Jenseits besteht für mich kein Zweifel mehr an der Unsterblichkeit unserer Seele, der Macht unseres Unterbewusstseins, der ewigen Wandlung und Reinkarnation, sowie dem Gesetz von Resonanz und Gravitation... Und eines noch: Seither weiß ich, dass es Engel wirklich gibt...



Heute darf ich sagen, dass mich die "Arbeit" an und mit meiner Seele hin zu meiner wahren Berufung geführt hat. In meiner Praxis für Psychotherapie, Psychokinesiologie und Hypnose steht die Seele (griech. Psyche) des Patienten im Mittelpunkt. Allzu oft ist es die Angst vor dem (endgültigen) Tod, die wiederum eine tiefgehende Angst vor dem Leben im Menschen generiert. Und diese Angst gilt es durch ein höheres Bewusstsein über unser wahres Ich aufzulösen...



In meinem Buch "Quis sum - Wer bin ich? - Die Psyche, das unbekannte Wesen" habe ich meine Erfahrungen, mein Wissen, meinen Seelenweg beschrieben...



Zum Einstieg als Gastautor möchte ich Ihnen das Vorwort zu meinem Buch, meinen Lebenslauf und einen Song vorstellen, den ich damals komponiert und getextet habe...



