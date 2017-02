Das Geheimnis der Sägespäne - Kurzgeschichte

In der folgenden Kurzgeschichte wird ein Grenzbeamter auf die Probe gestellt. Täglich überquert ein Fahrradfahrer die Grenze mit ungewöhnlichem Gepäck. Ob der Radler etwas im Schilde führt?

Das Geheimnis der Sägespäne



Ein Mann radelt zur Grenze. Auf den Gepäckträger des Fahrrads hat er einen Sack festgezurrt, in dem sich Sägespäne befinden. Der Grenzbeamte betastet den Sack, kann aber nichts Verdächtiges finden und lässt

ihn passieren.

In den nächsten Wochen kommt der Mann öfters mit einem Sack Sägespäne auf dem Gepäckträger zur Grenze, worauf sich der Grenzer keinen Reim machen kann. Immer mehr ist er überzeugt davon, dass der Mann etwas schmuggelt. Er beschränkt sich nicht mehr auf das Betasten, sondern lässt den Sack durchleuchten, ausleeren, lässt Spürhunde aktiv werden, lässt Proben davon chemisch untersuchen. Nichts. Nichts als Sägespäne.

Was hat der Mann geschmuggelt? Fahrräder.





Quelle: unbekannt