Entfaltung - Gesichtstraining für strahlendes Aussehen mit Soforteffekt - Buchrezension

Schönheits-OP ade durch richtiges Gesichtsmuskeltraining



Tanja Kuntze – Schauspielerin und Sängerin Jahrgang 1965 – ist mit ihrem Buch „Entfaltung“ unter die Schriftstellerinnen gegangen. Sie verspricht „strahlendes Aussehen mit Soforteffekt“, wenn man ihrem Übungsprogramm vertraut. Ob sie hält was sie verspricht könnt ihr in der folgenden Buchrezension lesen.

Buchaufbau



Es gibt einen Übungsteil, der sehr detailliert und mit Fotos die einzelnen Übungen beschreibt. Im Anschluss werden einige (Kurz)Programme vorgestellt - Übungen für bestimmte „Problemzonen“ im Gesicht, für die Mittagspause, für zu Hause. Im zweiten Teil gibt es Ernährungs- und Kosmetiktipps. Zusätzlich findet man einen Mini-Exkurs zum Thema (innere und äußere) Haltung und Akupressur und eine DVD, die hilfreich ist, um die Übungen wirksam durchzuführen.





Die Übungen





Ich habe eine ganze Reihe der Übungen an mir selbst ausprobiert und bin vor allem über eins „gestolpert“: Ich konnte mich vor Lachen teilweise nicht beherrschen, denn viele der Übungen lassen einen während des Trainings durchaus so aussehen, wie Tanja Kuntze anmerkt: „Wie ein Neandertaler“. Ob es daher tatsächlich die Übungen waren, die mich sofort frischer haben aussehen lassen oder die Tatsache, dass Lachen gesund ist, kann ich nicht beurteilen. Und eigentlich ist es ja auch egal, so lange der gewünschte Effekt da ist.



Eine meiner Lieblingsübungen ist der "Korkenzieher" (S. 64) - nicht nur endlich eine super Verwendung für die diversen Sekt- und Weinkorken, die man (frau) sonst entsorgt, sondern wirklich super effektiv, um die kleinen Fältchen um die Mundwinkel wirksam in den Griff zu bekommen.





Schön finde ich, dass Tanja Kuntze in ihrem Buch auch Hinweise gibt, die vielleicht selbstverständlich erscheinen, aber nicht unbedingt von jedem (jeder) so gelebt werden:





Wer entspannt, glücklich und mit sich selbst zufrieden ist, „wirkt auch mit leichten Falten wunderschön“ (S. 150).





Das Ergebnis





Wenn man die Übungen konsequent durchführt, hat man nicht nur massenhaft Spaß dabei, sondern tut wirklich viel für die Straffung der Gesichtsmuskulatur. Die DVD ist ein Bonus und hilft ungemein bei der Durchführugn der Übungen. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine Investition von 16,95 EUR für Tanja Kuntze’s Buch eine wirklich tolle Alternative zum Schönheitschirurgen.





Wer ein Buch sucht für einen Körperbereich, der bei klassischen Sportangeboten gar nicht trainiert wird, der ist mit diesem Buch hervorragend bedient.