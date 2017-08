Werde, der du sein willst Schlüssel-Gedanken für ein neues Leben - Buchrezension

Endlich eine Gebrauchsanleitung für s Leben.

Die einen, jeden Tag aufs neue inspiriert, zum nachdenken und umdenken anregt, uns wachrüttelt. Uns hilft alte Denkmuster zu durchbrechen und neue Wege zu beschreiten.

Das Leben zu endschleunigen, Frieden mit unseren Nächsten und uns selbst zu schließen. Annehmen was ist, das Leben fließen lassen und es in vollen Zügen zu genießen.

Robert Betz, geboren 1953, Psychologe, Sozialpädagoge, Seminarleiter und Bestseller Autor für Lebenshilfe-Erfolgs Lektüre,hat in diesem Buch einen Impuls für jeden Tag formuliert.

Mit den vielen kleinen Übungen und Denkanstößen polarisiert und inspiriert er, zu einem bewussteren, glücklicherem Leben.



Das handliche Hardcover Buch, mit seinen 160 Seiten besteht aus vielen kleinen Impulsen und Botschaften, die jede für sich, auf einer bis maximal zwei Seiten Platz findet.



Schon der Einband mit seinen Schlüsselwörtern wie: Licht, Natur, Liebe, Frieden, Selbst-Würdigung und Wertschätzung, sorgt beim lesen für ein wohliges Gefühl im Bauch.



Besonders schön und erfrischend, ist das Layout mit den Aquarellblumen, die den motivierenden Worten, einen hochschwingenden Hintergrund bieten.



Ganz wie es einem beliebt, kann dieses Werk, von vorn nach hinten oder jeden Tag eine willkürliche Seite, aufgeschlagen und durchlebt werden.

Den jeweiligen Text, lässt man den Tag über auf sich wirken und durcharbeitet die heilsamen Übungen.



Ein typisches Beispiel: ich zitiere von Seite 29.





Bleib bei dir!

Wenn dich jemand oder etwas aufregt und du versucht bist, darauf spontan ärgerlich zu reagieren, dann sage dir selbst:

>>Bleib bei dir!<< Sei ganz still und atme ein paar Mal tief durch, spüre deine innere Unruhe und sag dir dann:

>> Ich bleibe bei mir und ich bin bereit, das bejahend zu fühlen, was der andere oder das Ereignis in mir ausgelöst hat.<<

Das, was du fühlst, gehört zu dir und wartet auf deine Annahme und Liebe. Fühle es bejahend und sage >>Ich öffne mein Herz für alle Energien in mir, für meine Unruhe, meinen Ärger, meine Angst…, und bin jetzt bereit euch zu fühlen.<<



Wer dieses Buch mit offenem Herzen ließt und anwendet wird einen neue Leichtigkeit in seinem Leben erfahren.



Mit seiner Transformationstherapie hat der Autor schon zahlreichen Menschen aus ihren Lebenskrise geholfen, sie aufgeweckt und angeregt, ihre Verantwortung wieder zu übernehmen und mit ihrer Schöpferkraft, das Leben zu kreieren welches ihre Herzen zum singen bringt.



Mir macht dieses Buch Mut, Mut das wir etwas verändern können.

Denn wenn wir uns selbst ändern, ändert sich alles.



Dieses Buch ist für jeden geeignet der bereit ist an sich zu arbeiten und die Welt verbessern möchte.



Eine kleine Gebrauchsanleitung für ein glücklicheres, bewussteres Leben. Für all das was unsere Eltern und Vorbilder uns nicht mit auf den Weg geben konnten.