So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl - Damit das Leben einfach wird - Buchrezension

Selbstwertgefühl… hab ich oder? Naja, schon, aber es gibt doch die ein oder andere Situation in der es mehr sein könnte. Eine wichtige Präsentation auf der Arbeit? Bestimmte Menschen die einen plötzlich (negativ) ins Schwitzen bringen und man das Weite sucht? Oder bestimmte Herausforderungen wo diese blöde kleine Stimme im Kopf dir zuflüsstert „Lass das lieber, du kannst das nicht!“. Selbstwertgefühl ist also nicht gleich Selbstbewusstsein. Wo dieses Gefühl herkommt und wie du es bekämpfen kannst, das beschreibt Stefanie Stahl in ihrem Buch „So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl – Damit das Leben einfach wird“.

Stefanie Stahl ist in Hamburg geboren und studierte Psychologie an der Universität in Trier. Sie ist approbierte Psychotherapeutin und Autorin unter anderem von diesem Ratgeber. Auf insgesamt 256 Seiten nimmt die Autorin den Leser mit auf einen Rundumblick zum Thema Selbstwertgefühl. Das Buch hat fünf Überkapitel (Prolog und Epilog mal ausgenommen), in denen Stefanie Stahl sehr anschaulich und mit gut verständlicher lockerer Sprache dieses psychologisch tiefe Thema einfach für jeden verständlich darstellt. Im ersten Kapitel „Bewusst selbst sein“ beschreibt sie zunächst die theoretischen Grundlagen und was ein geringes Selbstwertgefühl bewirken kann (hohe Kränkbarkeit, Angst vor Ablehnung, Perfektionismusdrang…). Im nächsten Oberkapitel „Warum bin ich so unsicher“ geht die Psychotherapeutin dann auf die Ursachen eines geringen Selbstwertgefühls ein und erklärt wie sehr die kindliche Prägung aber auch Genetik hier einen Einfluss hat. In dem nächsten Oberkapitel „Ich will da raus!“ geht es dann ans „eingemachte“. Hier erhält der Leser dann erste Anleitungen wie man es generell oder auch nur in bestimmten Situationen schaffen kann sein Selbstwertgefühl zu steigern. Die nächsten zwei Oberkapitel runden das Buch dann mit vielen Übungen und Tipps ab.



Stefanie Stahl, ich muss mich entschuldigen (oder besser: Mein Augenbrauenzucker). Dieses Buch ist wirklich super geschrieben und bietet derartig viele super Übungen und Erklärungen dass es wirklich 5 von 5 Sternen verdient hat. Der Schreibstil macht diese doch ehr trockene und manchmal trübselige Angelegenheit sehr angenehm und das ein oder andere Mal hat es mich auch zum Lachen gebracht. Für wen ist das Buch also etwas? Für Menschen die generelle an einem geringen Selbstwert leiden (logisch), aber eben auch für Menschen die diese kleine blöde Stimme im Hinterkopf kennen, die einem einreden will dass man nicht gut genug ist. Oder eben auch für die die selber das Problem nicht haben, aber lernen möchten jemanden in ihrem Umfeld mit dem Problem zu helfen. Daumen hoch. Ein weiteres top Buch!

Ich muss zugeben, ich war nicht ganz so sicher was mich erwarten würde als ich das Buch zum ersten Mal aufschlug. Das Cover ist sehr ansprechend aber der Titel hat mich erstmal eine Augenbrauen hochschnellen lassen. Selbstwertgefühl ist mir jetzt nicht gänzlich unbekannt und ich erwartete irgendwie eine „trockene“ Lektüre. Doch das war gar nicht so. Auch wenn ich selbst nicht unter einem extrem geringen Selbstwertgefühl generell leide, so gibt es doch Situationen in denen auch mir eine kleine Stimme ganz viel Böses ins Ohr flüstert „Du bist das nicht Wert“; „Das solltest du lieber Menschen tun lassen die das können“, „Du glaubst wohl du bist was besonderes..“ und und und… Kennst du das vielleicht auch? Ich glaube die meisten von uns kennen das zu gut. Ist es unbedingt ein RIESEN Problem? Nein, für die meisten nicht. Und doch sage ich, dieses Buch ist auch sehr gut für eben genau diese kleinen Situationen, oder aber auch um zu lernen wie Menschen ticken die ein großes Problem mit ihrem Selbstwertgefühl haben. Sei es in der Familie, ein Freund oder ein Kollege der damit kämpft (und dich damit an den Rande der Verzweiflung bringt), mit diesem Buch taucht man tief in die Psyche ab und beginnt zu verstehen warum diese Menschen / man selber so tickt.