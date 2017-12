Rewrite your life - Schreibend sich selbst entdecken - Buchrezension

Wer wünscht sich das nicht… einfach ein paar Passagen seines Lebens neu schreiben?! Doch kann man das so einfach? Ist es das was Tatijana Milovic, die Autorin und heutige Redakteurin/Projektmanagerin mit dem Titel meint? Ja und nein… Tatijana Milovic nimmt den Leser mit auf eine Reise zu und in sich selber, durch die machtvolle Technik des Schreibens. Rewrite your live – Die Schreib-Reise zu dir selbst… <!-- [if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE <![endif]--><!-- [if gte mso 9]> <![endif]--><!-- [if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} <![endif]-->

Anzeige:

Tatijana Milovic verbindet eine tiefe Liebe zur Sprache. Direkt auf den ersten Seiten des Buches bringt sie das sehr deutlich zum Ausdruck. Bereits in ihrer Kindheit faszinierte sie „die unergründliche Tiefe von nur 27 Buchstaben, um sich zu verständigen und sich seiner selbst zu vergewissern“. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon einmal die Macht der Worte kennengelernt. Ob in der Schule beim „Aufsatzschreiben“ oder beim abendlichen Tagebucheintrag über die geheimsten Sehnsüchte oder Peinichkeiten oder vielleicht sogar bei den ersten Versuchen des freien Schreibens, Worte haben Macht und das nicht nur nach außen sondern auch nach Innen. Und genau das nutzt Tatijana Milovic in Rewrite your life.

Damit der Leser diese machtvolle Technik kennenlernen und nutzen kann, hat die Autorin das Buch hierfür in 2 Teile aufgeteilt. Jeder Teil ist wiederum in Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem psychologischen Hintergrund, den vier Rewriting-Prinzipien (Glaubenssätze, authentische Stimme, Reframing, Loslassen) und verschieden Schreibformen (Kurzgeschichte, Autobiografie, Märchen, Drama, Freestyle) die im zweiten (praktischen) Teil des Buches vom Leser in verschiedenen Übungen angewendet werden (können).

Der zweite Teil ist in verschiedene Lebensabschnitte unterteilt: Reise in die Vergangenheit, Reise in die Gegenwart und die Reise in meine Zukunft. Jeders dieser Oberkapitel bearbeitet durch verschiedene Schreibaufgaben verschiedene „Themen“ denen sich der Leser widmen kann. Tatijana Milovic gibt für jedes Thema, z.B. „Ich fühle mich einsam“ eine kurze Anleitung zu einer Schreibaufgabe. Ziel ist es durchs freie und unzensierte Schreiben dieses bestimmte Thema für sich selber zu behandeln. In der Anleitung gibt die Autorin einen Rahmen vor, wie die Schreibaufgabe gelöst werden soll. Mal ist es eine FAQ Liste, mal ein Brief, ein Beipackzettel, ein Märchen,… die Übungen sind sehr Vielfältig und auch wenn sie auf den ersten Blick etwas unkonventionell, ok sagen wir ruhig verrückt, klingen… sie bringen einen definitiv and Ziel. Die sogenannten „Insights“ verdeutlichen noch einmal einige Aufgaben. Sie geben einen Einblick wie andere Coachees der Autorin die Aufgabe für sich gelöst haben. Reframing macht unheimlich Spaß wenn man sich darauf einlässt.

Tatiajana Milovic gelingt es in dem Buch das Thema Persönlichkeitsentwicklung / Reframing für den Leser spannend, modern und teils sehr amüsant darzustellen ohne dabei die machtvolle Wirkung die sie anfangs beschreibt, durch ihre lockere Schreibweise zu verlieren. Im Gegenteil! Durch den Stil und die unkonventionelle Art das Flow-Schreiben mal anders anzugehen, gelingt es ihr sehr gut Leser mitzunehmen die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben, oder dem ganzen eher kritisch gegenüberstehen. Das Buch lässt sich durch den lockeren Schreibstil sehr flüssig lesen, und durch die sehr gute Kapiteleinteilung kann man gezielt bei bestimmten Themen zum Buch greifen und (an sich) arbeiten.

Ein tolles Buch! Die Autorin hat ein spannendes Thema modern und sehr sympathisch verpackt. Ideal auch als Geschenk an die beste Freundin oder besten Freund!