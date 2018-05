Möge dein Weg gesegnet sein: Segen, die deine spirituelle Entwicklung begleiten - Buchrezension

Anzeige:

Dirk Grosser hat es erneut geschafft mich mit einem weiteren Buch zu begeistern. „Möge dein Weg gesegnet sein“ ist ein liebevoller Begleiter auf deinem Weg, wenn du schon einige Zeit auf der Suche bist und immer noch spürst, dass es doch gar nicht so kompliziert sein kann. Mit viel Liebe gestaltet und von Herzen geschrieben erreichen die Worte in diesem Buch deine Seele. Welchen Gewinn dieses wunderschöne Werk mit sich bringt, davon erfahrt ihr mehr in meiner Rezension.

MÖGE DEIN WEG GESEGNET SEIN

mögest du jeden Schritt

deiner Reise wertschätzen,

Mögen Erde und Himmel sich in dir

vereinen und die grünen Hügel

deines Lebens dich willkommen heißen.



Dirk Grosser ist ein Wanderer durch die Gemeinschaften und bringt so manche persönliche Erfahrungen von seinem ganz eigenen Weg der Suche mit. Am Ende aber bleibt die Faszination, die von den einfachen Dingen des Lebens ausgeht. So vereint sich die Aufmerksamkeit zum Leben mit der Demut und der Dankbarkeit. Ausdruck findet all dies in den Segenswünschen zu allen Lebensbereichen.



Denn wenn wir das Leben in allen Bereichen segnen, dann birgt dies einen Zauber. Mit dem Segen den wir geben, verwandelt sich vieles, denn es liegt eine Kraft der Güte und des Wohlwollens darin. Zu anderen aber auch zu uns selbst.



Mit kleinen Übungen und schönen, alten Segenssprüchen begleitet uns der Autor durch viele Bereiche und Abschnitte unseres Lebens, die uns in der Seele berühren.



Da ist die Kaft der Sehnsucht, der Neubeginn, die Gemeinschaft, die Stille, der Zweifel, die Veränderung,

der Glaube, die Natur, die Enttäuschung, die Krankheit, die Zuversicht, die Dankbarkeit und der Abschied.

Viele persönliche Schilderungen und Erfahrungen des Autors fließen mit ein. Angereichert mit wunderschönen Landschaftsbilder, wird dieses Buch zum liebevollen Begleiter.



Es gibt hier keine Methode, es gibt hier kein System oder irgendeine Ideologie.

Alle Erkenntnisse des Autors sind authentisch, nachvollziehbar und absolut aus dem Alltag. Dabei gibt es im Grunde nichts Alltägliches, wie ich finde. Deshalb möchte ich an dieser Stelle die Bezeichnung des Alltags-Mystikers, die ich absolut schätze, doch noch ein wenig ändern in Lebens-Mystiker. Das trifft es mehr, denn wir begegnen immer wieder einem neuen Tag. Es ist ein Neubeginn, denn das Leben ist stete Veränderung und die Mystik liegt darin, dieser Veränderung frei zu folgen. Indem wir aufmerksam sind, gelingt es uns den Zauber darin zu entdecken.

Fangen wir an und segnen die Dinge, die uns täglich zur Verfügung stehen. Das ist nicht schwer, aber genau darin

liegt der Schlüssel zur Fülle und zur Glückseligkeit.

Jeden Tag – immer wieder neu.





Zauberhaft. Ein großes Dankeschön an Dirk Grosser, der den Ball für mich rund gemacht hat. Weit ab von jeder Ideologie, nicht abgehoben und dennoch weise Worte, die positiv wirken, die nicht belehren, sondern begeistern und

ein wohliges Gefühl des Getragenseins von der Welt hervor rufen.



Nach „Lass es gut sein“ ein zweites Buch, dass mich begeistert, weil es einfach echt und ungekünzelt daher kommt. Lebens-Mystik durch und durch.



Absolute Lesens-Empfehlung !



