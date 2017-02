Statistiken Juli 2015

Lest meine Blog Analyse und Statistiken der nur positiven Nachrichten für Juli 2015. Im Juli habe ich angefangen wieder aktiv und verstärkt an dieser Seite zu arbeiten. Zu dieser Zeit lief die Seite noch unter der Domain yourempathy.com. In diesem Monat änderte ich auch das Design und den Aufbau der Seite. Ich hatte immer die Version, dass auch Gast-Autoren auf meiner Seite positive Beiträge veröffentlichen können. Dies ist nun möglich. Ebenfalls konnte ich die Such- und Filtermöglichkeit deutlich verbessern und vereinfachen. Die Webseitladezeiten, die heute immer wichtiger werden, da viele per Smartphone surfen, konnten dadurch ebenfalls verbessert werden.

Man sieht ab dem 21. Juli 2015 einen großen Anstieg der Sitzungen. Zu dieser Zeit habe ich auf Facebook folgende sehr erfolgreiche Artikel veröffentlicht:

Mit 2.300 Seitenaufrufen bin ich nicht unzufrieden. Da sich durch die Umstellung auf das neue System die Seiten-Urls geändert haben, liefen viele Google-Zugriffe ins Leere. Das anvisierte Ziel von 10.000 Seitenaufrufen im Monat liegt deshalb noch in der Ferne. Das Level der Sitzungen nach dem 24. Juli liegt dennoch bereits über dem Zeitraum vor der Veröffentlichung der oben genannten Artikel.

In diesem Monat konnte ich auch meinen 1000. Facebook Fan gewinnen. Vielen Dank an meine Facebook-Fans :)

Man merkt, dass meine Seite stark von Facebook-Besuchern abhängt. Für mich war es im Juli deshalb wichtig an meinen Google Zugriffen zu arbeiten. Die Vorbereitungen zur Umstellung auf die neue Domain liefen da bereits an.