Heaven's Gate - Gnadenhof in Kanada

Seit 2008 bauen wir einen Gnadenhof in den Rocky Mountains auf. Heaven's Gate ist ein non profit Gnadenhof und wir sind immer auf ihre Unterstützung angewiesen. Wir freuen uns sehr, dass wir in den letzten 5 Jahren vielen Tieren eine zweite Chance geben konnten.





Wir konnten bereits einige Tiere zur Adoption in wunderbare liebevolle Familien vermitteln. Wir freuen uns über jeden Spender, da die Futtermittel, die Tierarztkosten, usw. für so viele Tiere sehr hoch sind... Wir retten nicht nur, wir arbeiten mit jedem Tier.





Auf Heaven's Gate versuchen wir jedes Tier mit sehr viel Liebe und Geduld wieder zu rehabilitieren. Dazu brauchen wir jedes Jahr viele Volunteere die uns dabei tatkräftig unterstützen. Wir freuen uns über die wunderbaren Menschen, die zu uns kommen, über den unvergleichlichen Spirit, den sie mitbringen, die Liebe zu den Pferden, die Achtsamkeit und Präsenz, Herz und Seele, darüber, dass diese besondere Arbeit auch in Kanada - auf ganz eigene Weise - wachsen kann.