Zweite Chance für Legehennen

In vielen Fällen ist das Leben von Legehennen in der Massenproduktion nach nur anderthalb Jahren beendet, obwohl Hühner eine Lebenserwartung von bis zu zehn Jahren haben. Der Verein Hühnerrettung NRW e.V. setzt sich dafür ein, dass diese Tiere ihrem Schicksal in der Industrie entgehen können. Die Organisation rettet einige dieser älteren Hennen und vermittelt sie an Menschen, die bereit sind, ihnen ein würdiges und artgerechtes Leben zu ermöglichen.

Kiki Hilgers, ein Mitglied des Vereins, betont die Rolle der geretteten Hennen als lebendige Zeugen der Bedingungen in der Massentierhaltung. Sie dienen dem Verein als "kleine Botschafter", die das öffentliche Bewusstsein für die Problematiken in der modernen Geflügelindustrie schärfen sollen.

Öffentliche Aufklärung

Zusätzlich zur Rettung der Hennen fördert der Verein durch Bildungsarbeit und öffentliche Aufklärung ein größeres Verständnis für die Bedürfnisse der Tiere und die Notwendigkeit von Tierschutz. Indem sie diesen Hühnern eine zweite Lebensphase in einem liebevollen Zuhause ermöglichen, leisten die Aktivisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Tierwohl und nachhaltigerer Lebensweise.

Quelle: Das Ding