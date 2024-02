Zufriedenheit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Am zufriedensten hinsichtlich des Angebots von Bus und Bahn, sind die Bewohner von Dresden, wie die aktuelle Umfrage „Mobil in der Stadt“ des Automobilclubs ADAC zeigt. Leipzig, München und Nürnberg folgen mit Abstand. Abgefragt wurden die vier Verkehrsmittel Auto, ÖPNV, Fahrrad und zu Fuß. Das Ranking beinhaltet die 15 größten Städte Deutschlands und befragt wurden mehr als 9000 Personen, die sich aus Bewohnern der Städte und Pendlern zusammensetzen.

Positive Bewertung des ÖPNV

Dresden erreicht mit 45 Prozent den höchsten Zufriedenheitsindex beim ÖPNV. Auch in den anderen Städten gibt es mit Ausnahme von Köln und Duisburg positive Werte für die öffentlichen Verkehrsmittel. Am besten bewertet wurden die Dichte der Haltestellen und die kurzen Umsteigewege. Auch die Ausschilderung an Bahnhöfen und Haltestellen hat gute Bewertungen bekommen.

Pkw-Verkehr sorgt für Unzufriedenheit

Durch die Zunahme des Pkw-Verkehrs zeigen sich mit dem Verkehrsmittel Auto deutlich negative Bewertungen. Mit nur 3 Prozent Zufriedenheit steht Dresden an oberster Stelle. Vor allem die Pendler sind unzufrieden. Bemängelt werden das Parkplatzangebot und die hohen Gebühren für diese. Auch das Baustellenmanagement und das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer führt zu Unzufriedenheit.

Insgesamt habe sich laut dem ADAC das Verkehrsangebot zwar verbessert in den letzten sechs Jahren, doch es gebe durch Zunahme von Pkws und wachsendem Pendlerverkehr mehr Konkurrenz um knappe Flächen, wie Parkplätze.

Quelle: Spiegel