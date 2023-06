Wieder mehr Schweinswale

Es macht Forschenden wieder Hoffnung: die kleinste Walart, die vom Aussterben bedroht ist und im Golf von Mexiko ihr Habitat hat, vermehrt sich wieder. Vor zwei Jahren lebten nur noch acht Schweinswale dort, jetzt sind es laut dem mexikanischen Umweltministerium mindestens 10 bis 13 Tiere.

Seltene Art

Die Wale werden nur noch sehr selten gesichtet und zum Zählen der Tiere war ein Forschungsteam mit Schiffen unterwegs. Im Schutzgebiet der Wale konnten die Forschenden 10 bis 13 unterschiedliche Wale sichten, jedoch waren die Schiffe nur in einem kleinen Verbreitungsgebiet unterwegs, weshalb davon ausgegangen, dass es insgesamt noch mehr Tiere gibt. In Mexiko heißen die Wale Vasquitas. Sie werden nur 1,50 Meter lang und leben nur im Golf von Mexiko. Weil sie oft als Beifang in den Fischernetzen landen, ist die Art stark bedroht.

Quelle: Deutschlandfunknova