Wieder Kiwi-Nachwuchs nach 150 Jahren

Das Kiwi-Artenschutzprogramm in Neuseeland scheint erste Früchte zu tragen: westlich von Wellington wurden vier Kiwi-Junge geboren. Der Kiwi ist ein flugunfähiger Vogel, Neuseelands Nationalvogel und vom Aussterben bedroht.

„Wir haben große Hoffnungen, dass dies die ersten von vielen sind“, freut sich Paul Ward, der Gründer des Kiwi-Schutzprogramms, wie das ZDF berichtet. „Der Nachwuchs ist ein wichtiger Meilenstein für unser Ziel, eine wilde Kiwi-Population in Wellingtons Umgebung aufzubauen. Das ist etwas ganz Besonderes für das Team, das in den vergangenen Jahren so hart daran gearbeitet hat."

Im Jahr 2022 wurden im Rahmen des Capital Kiwi Project insgesamt 63 erwachsene Kiwi in der Umgebung von Wellington ausgewildert. Ein freiwilliger Helfer hatte vor wenigen Tagen dann überraschenden Fund gemacht und ein Küken in einem Nest entdeckt, das frisch geschlüpft war. Die Tierschützer hatten dann noch 3 weitere Junge gefunden. Das Ziel des Teams ist, dass die Küken das kritische Gewicht überschreiten und 800 Gramm erreichen. So können sie nicht mehr vom Hauptfeind, dem Wiesel, getötet werden. Deshalb werden die Jungtiere zusätzlich gefüttert. Ein ausgewachsener Vogel wiegt rund 3 Kilogramm.

Quelle: ZDF